Проект единого Балтийского батальона Baltbat будет продолжен

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rus.DELFI.lv
четверг, 20 апреля 2017 г. 12:14
Проект единого Балтийского батальона с участием военных Эстонии, Латвии и Литвы под руководством Латвии будет продолжен — к такому решению в среду на встрече в Риге пришли командующие сил обороны трех стран, сообщает rus.DELFI.lv со ссылкой на LETA.
© DELFI / Tomas Vinickas

Они отметили, что Балтийский батальон является общим вкладом их государств в собственную безопасность и в безопасность НАТО.

"В дополнение к принятию и интеграции в Эстонии, Латвии и Литве сил быстрого реагирования, призванных усилить безопасность НАТО, мы должны еще больше углубить взаимное оборонное сотрудничество, продолжив проект совместного пехотного батальона", — сообщил командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас.

"Мы вели обучение личного состава совместных батальонов уже более 20 лет и в свое время Балтийский батальон сыграл успешную важную роль в том, что мы стали членами НАТО. Теперь у нас есть возможность с помощью Балтийского батальона внести свой вклад в укрепление как собственной безопасности, так и безопасности наших союзников по альянсу", — отметил Террас.

В ходе встречи Террас, а также его литовский и латвийский коллеги — генерал-лейтенант Ионас Витаутас Жукас и Леонид Калниньш обсудили также вопросы расширенного присутствия союзников НАТО в своих странах, реформы в военных вузах и в совместном Балтийском колледже обороны.

Силы обороны Балтийских стран тесно сотрудничают между собой. В рамках совместной системы ПВО Baltnet Эстония, Латвия и Литва направляют своих военных для обслуживания радара в Кармелаве в Литве. Балтийский батальон Baltbat под командованием Эстонии принимал участие в операциях сил быстрого реагирования НАТО.

Находящийся в Тарту Балтийский колледж обороны BALTDEFCOL является совместным высшим военным учебным заведением третьей ступени, обучающим старших штабных офицеров.

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