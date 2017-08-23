Приступает к работе новый посол Польши в Литве

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте приняла ее верительные грамоты.

У. Дорошевска сменит на должности посла Польши в Литве работавшего с 2013 года дипломата Ярослава Чубиньского.

Пресс-служба президента сообщила, что Д. Грибаускайте обсудила с новым послом сотрудничество в областях безопасности и обороны, повышение энергетической безопасности, двусторонние связи.

Как сообщает президентское ведомство, Польше и Литве необходимо и впредь тесно сотрудничать для достижения постоянного присутствия США и других союзников в регионе, решений относительно региональной воздушной обороны, в борьбе с пропагандой и другими гибридными угрозами.

"Оба государства одинаково понимают необходимость повышения энергетической безопасности Европы и ослабления зависимости Евросоюза (ЕС) от российского газа. Синхронизация электросетей, ответ на угрозы, исходящие от Белорусской АЭС в Островце - это общие интересы Литвы и Польши", - говорится в сообщении.

Новый посол Польши работала советником президента Анджея Дуды по вопросам восточной политики, была послом Польши и Грузии, работала в канцелярии погибшего в авиакатастрофе 2010 года президента Леха Качиньского.

Последнее десятилетие отношения Вильнюса и Варшавы омрачены спорами о положении национальных меньшинств и инвестиций Польши в НПЗ в Мажейкяй.

У Польши и Литвы мнения по многим вопросам совпадают, однако представления стран о будущем ЕС заметно различаются.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" намного резче критикует действия официальных лиц Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев по программе ЕС. Литва больше подчеркивает важность солидарности ЕС и наладила особенно тесные связи с Германией, а в спорах Еврокомиссии и Польши старается держать нейтралитет.