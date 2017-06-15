Принёс присягу новый депутат литовского парламента А.Навицкас

В четверг в Сейме принёс присягу новый депутат литовского парламента консерватор Андрюс Навицкас.

Он в Сейме сменил депутата консерватора Рокаса Жилинскаса, который скончался на прошлой неделе.

Религиовед, публицист и бывший гл. редактор портала Bernardinai.lt А.Навицкас был первым, стоявшим за чертой избирательного списка консерваторов.

После выборов А.Навицкаса во фракции Союза Отечество - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) будет 31 член.

Бывший журналист 45-летний Р.Жилинскас, избиравшийся в парламент в 2008, 2012 и 2016 гг., на прошлой неделе скончался от тяжёлой болезни.