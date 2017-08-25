Президенты Литвы и Германии посетили немецких военных в Рукле

Они возглавляют сформированный примерно из тысячи военнослужащих международный союзнический батальон. В Литве размещено примерно 450 германских военных.
"Безопасность и территориальная целостность является общей задачей и ответственностью всех членов НАТО", - сказал журналистам в Рукле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Мы находимся здесь, потому что понимаем, что ситуация с безопасностью в последние несколько лет изменилась. Она стала менее прогнозируемой, а здесь стало менее безопасно", - добавил он.
Литовский президент Даля Грибаускайте сказала, что сейчас Германия демонстрирует лидерство в деле обеспечения безопасности восточного фланга НАТО и всего Альянса. По ее словам, дислоцированный в Литве международный батальон - "это и защита, и сдерживание одновременно".
Международные батальона размещены в странах Балтии и Польше в этом году. НАТО утверждает, что так реагирует на российскую агрессию на Украине. Москва утверждает, что действия Альянса создают угрозу для безопасности России.
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