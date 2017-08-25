Президенты Литвы и Германии в пятницу посетили в Рукле, Йонавском районе Литвы несущих здесь службы немецких военных.
Frank-Walter Steinmeier, Dalia Grybauskaitė
© Robertas Dačkus

Они возглавляют сформированный примерно из тысячи военнослужащих международный союзнический батальон. В Литве размещено примерно 450 германских военных.

"Безопасность и территориальная целостность является общей задачей и ответственностью всех членов НАТО", - сказал журналистам в Рукле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы находимся здесь, потому что понимаем, что ситуация с безопасностью в последние несколько лет изменилась. Она стала менее прогнозируемой, а здесь стало менее безопасно", - добавил он.

Литовский президент Даля Грибаускайте сказала, что сейчас Германия демонстрирует лидерство в деле обеспечения безопасности восточного фланга НАТО и всего Альянса. По ее словам, дислоцированный в Литве международный батальон - "это и защита, и сдерживание одновременно".

Международные батальона размещены в странах Балтии и Польше в этом году. НАТО утверждает, что так реагирует на российскую агрессию на Украине. Москва утверждает, что действия Альянса создают угрозу для безопасности России.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Президенты Литвы и Германии посетили немецких военных в Рукле

Президенты Литвы и Германии в пятницу посетили в...

Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)

Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...

МВД отказывается от планов слияния СРФП с другими ведомствами

Министерство иностранных дел Литвы в пятницу агентству...

НАТО направит экспертов на военные учения России и Беларуси (1)

НАТО направит двух экспертов на крупномасштабные...

Штайнмайер: немецкие военные будут в Литве, пока ситуация с безопасностью не изменится (207)

Возглавляющие дислоцированный в Литве международный...

TOP новостей

Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)

Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...

Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)

В начале августа новые палангские пляжные туалеты...

Что надо знать, чтобы перестать верить популистам (30)

Лето подходит к концу, приближается день, когда...

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (112)

"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...

BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)

Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...