Президент желает Сейму "смелости очиститься от остатков номенклатурного правления"

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BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 11:42
Сейму Литвы, который в пятницу начинает очередную весеннюю сессию, президент Даля Грибаускайте желает "смелости очиститься от остатков номенклатурного правления".
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Нужны твердая воля и решимость, чтобы избавиться от номенклатурной практики государственного управления. Лесничества, дирекции региональных дорог, Центр регистров и другие находящиеся в ответственности государства учреждения должны очиститься от коррупции и традиций трудоустройства товарищей по партии", - говорится в поздравлении президента.

По ее словам, также необходимо повышение эффективности государственного сектора, поэтому приходит время принять решение об ограничении сроков полномочий для руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, и это "решения, которые откроют новый этап в управлении государством".

"Вы - наиболее ярко обновившийся Сейм. Новые лица могут стать символом начала новой эпохи - прозрачной, решительной и позитивно меняющейся Литвы. Не упустите эту предоставленную вам народом возможность. Желаю смелости в изменении Литвы путем очищения от остатков номенклатурного правления. Вы не можете разочаровать избирателей, так что вперед и удачи!" - говорится в поздравительном письме президента, зачитанном перед началом пленарного заседания парламента.

BNS
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