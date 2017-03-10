Президент желает Сейму "смелости очиститься от остатков номенклатурного правления"

"Нужны твердая воля и решимость, чтобы избавиться от номенклатурной практики государственного управления. Лесничества, дирекции региональных дорог, Центр регистров и другие находящиеся в ответственности государства учреждения должны очиститься от коррупции и традиций трудоустройства товарищей по партии", - говорится в поздравлении президента.

По ее словам, также необходимо повышение эффективности государственного сектора, поэтому приходит время принять решение об ограничении сроков полномочий для руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, и это "решения, которые откроют новый этап в управлении государством".

"Вы - наиболее ярко обновившийся Сейм. Новые лица могут стать символом начала новой эпохи - прозрачной, решительной и позитивно меняющейся Литвы. Не упустите эту предоставленную вам народом возможность. Желаю смелости в изменении Литвы путем очищения от остатков номенклатурного правления. Вы не можете разочаровать избирателей, так что вперед и удачи!" - говорится в поздравительном письме президента, зачитанном перед началом пленарного заседания парламента.