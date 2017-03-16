Президент: закулисная деятельность Кевишаса превратилась в "театр теней"

Закулисная деятельность директора Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Гинтаутаса Кевишаса превратилась в "театр теней" и несовместима с требованиями к прозрачному менеджменту и ответственностью руководителя организации, говорит президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Закулисная деятельность директора ЛНТОБ превратилась в "театр теней", в котором процветают подозрительные сделки, имеют место злоупотребления служебным положением, игнорируются выводы контролирующий инстанций. Все это несовместимо с требованиями к прозрачному менеджменту и ответственностью руководителя организации", - утверждает Д. Грибаускайте. Ее комментарий передала BNS пресс-служба.

Служба конкурсных закупок (СКЗ), Служба спецрасследований (ССР) критиковали Г. Кевишаса за ситуацию, когда в прошлом году ЛНТОБ подписал за 390 тыс. евро договоры об организации трех концертом с зарегистрированным на Кипре предприятием сына Г. Кевишаса Riverside music LTD. Сам Г. Кевишас эти договоры не подписывал, вместо него это сделал его заместитель Наглис Станцикас. СКЗ и ССР называют отставку Г. Кевишаса недостаточной для избежания риска коррупции. Кроме того, выяснилось, что Г. Кевишас лично просил для проведения этих организованных предприятием его сына концертов финансовой помощи у Вильнюсского самоуправления и для одного концерта помощь была предоставлена. В этой связи на этой неделе начала проверку Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).

Министр культуры Лиана Руоките-Йонсон призывает Г. Кевишаса подать в отставку как утратившего доверие руководителя, ее поддерживает премьер Саулюс Сквярнялис. Сам Г. Кевишас в четверг сказал Литовскому радио, что не видит причин, по которым он должен это сделать, и заявил, что министр культуры "поставила свои амбиции выше театра" и "благополучия культуры". Он также считает, что утраченное им доверие представителей высшего политического руководства не помешает работе, потому что в повседневной деятельности театра они особого влияния не имеют.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала налоговую проверку доходов Г. Кевишаса.

Генпрокуратура сейчас проводит расследование фактических обстоятельств проведения реконструкции сцены ЛНОТБ. Расследование было начато еще в 2009 году.

Автор: Игнас Ячаускас