Президент - за ограничение сроков полномочий "вечных руководителей" госпредприятий

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BNS
среда, 11 января 2017 г. 18:48
Литовский президент Даля Грибаускайте будет добиваться ограничения сроков полномочий "вечных руководителей" на государственных предприятиях.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI (K. Pansevič nuotr.)

Глава государства предлагает внести изменения в законы, чтобы предусмотреть на государственных предприятиях, принадлежащих государству акционерных обществах и закрытых акционерных обществах ограничения сроков полномочий их руководителей до двух сроков по пять лет каждый.

"Президент Д. Грибаускайте продолжает работу над прозрачностью государственного сектора, предлагая прекратить традицию "вечного руководства" (...) Президент предлагает ввести ограничение сроков полномочий руководителей как дополнительный предохранитель от коррупции, непотизма, злоупотреблений служебным положением", - сказала на пресс-конференции в среду советник президента по экономическим вопросам Лина Антанавичене.

Поправки вносятся после того, как в СМИ было объявлено, что принадлежащая государству компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) распределяла финансовую помощь учреждениям, связанным с политиками, осуществляла непрозрачные закупки. По словам советника, Д. Грибаускайте считает, что госпредприятия не могут быть агентствами по трудоустройству родственников, "кошельками для кормления" партий или прибежищем для политиков.

По данным президентского ведомства, в Литве в государственной собственности в 2015 году находилось 123 предприятия, в муниципальной собственности - 233. Руководители 20 госпредприятий работают более чем по 20 лет, некоторые - 30 лет. Около 40 руководителей работает более 10 лет. Больше всего таких руководителей в лесничествах и на предприятиях по надзору за дорогами.

BNS
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