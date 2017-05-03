Президент встретилась в новым лидером социал-демократов

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с новоизбранным лидером Литовской Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП) Гинтаутасом Палуцкасом.
Об этой встрече заранее не сообщалось. Встреча длилась менее получаса, о ней президентская пресс-служба известила, когда она уже началась.
Администрация отмечает, что на рабочей встрече обсуждались актуальные вопросы жизни страны и "важнейшие решения для государства и людей".
"Президент пожелала удачи на посту председателя партии, повышения открытости партии и ее обновления, что одновременно способствовало бы укреплению партийной системы в стране", - говорится в сообщении.