Президент встретилась в новым лидером социал-демократов

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BNS
среда, 3 мая 2017 г. 12:44
В среду президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с новоизбранным лидером Литовской Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП) Гинтаутасом Палуцкасом.
Gintautas Paluckas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этой встрече заранее не сообщалось. Встреча длилась менее получаса, о ней президентская пресс-служба известила, когда она уже началась.

Администрация отмечает, что на рабочей встрече обсуждались актуальные вопросы жизни страны и "важнейшие решения для государства и людей".

"Президент пожелала удачи на посту председателя партии, повышения открытости партии и ее обновления, что одновременно способствовало бы укреплению партийной системы в стране", - говорится в сообщении.

BNS
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