Президент встретилась в новым лидером социал-демократов

Об этой встрече заранее не сообщалось. Встреча длилась менее получаса, о ней президентская пресс-служба известила, когда она уже началась.

Администрация отмечает, что на рабочей встрече обсуждались актуальные вопросы жизни страны и "важнейшие решения для государства и людей".

"Президент пожелала удачи на посту председателя партии, повышения открытости партии и ее обновления, что одновременно способствовало бы укреплению партийной системы в стране", - говорится в сообщении.