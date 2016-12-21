Президент: вклад правительства в обеспечение кибербезопасности недостаточен

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BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 18:20
Вклад правительства в обеспечение кибернетической безопасности Литвы недостаточен, говорит президент страны Даля Грибаускайте, которая провела встречу с новым кабинетом министров.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI (K. Pansevič nuotr.)

"Необходимо инвестировать в кибернетическую безопасность. Здесь тоже много неразберихи, когда то или иное ведомство не знает, кто в конце концов несет ответственность, и в результате в условиях учащения атак на кибернетическую безопасность мы видим, что координирующей руки правительства реально еще недостает", - сказала глава государства журналистам после встречи в среду.

Весной этого года страна столкнулась с кибернетической атакой, которая, по мнению экспертов, была одной из сильнейших в истории независимой Литвы. В конце апреля на находящийся под охраной госпредприятия Infostruktura сервер Комитета по развитию информационного общества была предпринята кибератака, в результате которой пострадали системы информационных технологий более чем десяти органов госуправления.

В результате атаки пострадали веб-сайты Сейма, президентского ведомства, правительства, большей части министерств, ведомств, в том числе - Государственной налоговой инспекции, Центрального агентства по управлению проектами.

Департамент госбезопасности (ДГБ) в своем отчете об угрозах указал, что наибольшую опасность для национальной безопасности страны представляют связанные с Россией хакеры, включая российские разведывательные службы и службы безопасности.

Президент сказала, что она и правительство едины во мнении, что в 2018 году Литва выделит 2% ВВП на оборонную сферу.

Однако эти средства должны быть потрачены прозрачно, добавила глава государства.

"Нужно будет инвестировать, и одна из задач правительства - делать эти процессы прозрачнее, как используются средства, предназначенные на оборону", - сказала Д. Грибаускайте.

Она также выразила поддержку намерениям премьера Саулюса Сквернялиса учредить при правительственной канцелярии Центр управления кризисами, который будет действовать в случае возникновения экстремальных ситуаций.

BNS
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