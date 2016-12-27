Президент в работе Сейма Литвы больших ошибок пока не видит

"Думаю, что больших ошибок пока нет, есть попытки что-то делать, особенно в борьбе с алкоголем и его потреблением. Есть хорошие намерения и некоторые вещи действительно будут сделаны. Я и сама, и других призываю дать новичкам немного пространства, (не надо) задавливать их критикой, как мы пытаемся, с гласностью - действительно, они ещё не умеют работать в такой обстановке, но они научатся", - сказала в интервью на телеканале TV3 Д.Грибаускайте.

Глава государства колебания нынешнего парламента в принятии решений называет "испытательным периодом", и говорит, что самое главное - желание изменить застарелые проблемы. Особенно положительно она оценивает отступление Сейма от стесняющих свободу СМИ поправок к Гражданскому кодексу, на которые она наложила вето, а депутаты поддержали её.

"Не дай Бог, чтобы они вознамерились "бульдозерным" принципом совершать ошибки и не слышать о том, что это ошибки, и продолжать это делать. Полагаю, что действительно не следует спешить с осуждениями или критикой, если они, совершив ошибку, в состоянии сказать: "хорошо, мы слышим критику, аргументы и можем поменять мнение, мы не боимся и не комплексуем из-за того, что можем поменять мнение", - подчеркнула Д.Грибаускайте.