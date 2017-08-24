Президент Украины наградил Кубилюса

BNS
четверг, 24 августа 2017 г. 17:59
Президент Украины Виктор Ющенко удостоил высокой государственной награды бывшего премьер-министра Литвы, консерватора Андрюса Кубилюса.
Andrius Kubilius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Согласно президентскому указу, подписанному в День независимости Украины, А. Кубилюс награжден орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

А. Кубилюс активно призывает европейских политиков прийти к единому мнению относительно финансовой помощи Украине в обмен на реформы в этой стране. Эта инициатива неофициально называется "План Маршалла для Украины" в память о помощи США Европе после Второй мировой войны.

По словам А. Кубилюса, пакет помощи позволил бы Украине не потерять ускорение реформ и избежать разочарования граждан в медленном и болезненном процессе трансформации. Инициатива уже получила поддержку среди политиков правых партий других европейских стран.

BNS
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