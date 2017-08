Президент Украины наградил Кубилюса

Президент Украины Виктор Ющенко удостоил высокой государственной награды бывшего премьер-министра Литвы, консерватора Андрюса Кубилюса. Andrius Kubilius DELFI / Kiril Čachovskij Согласно президентскому указу, подписанному в День независимости Украины, А. Кубилюс награжден орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени. А. Кубилюс активно призывает европейских политиков прийти к единому мнению относительно финансовой помощи Украине в обмен на реформы в этой стране. Эта инициатива неофициально называется "План Маршалла для Украины" в память о помощи США Европе после Второй мировой войны. По словам А. Кубилюса, пакет помощи позволил бы Украине не потерять ускорение реформ и избежать разочарования граждан в медленном и болезненном процессе трансформации. Инициатива уже получила поддержку среди политиков правых партий других европейских стран.

