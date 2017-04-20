Президент: соглашение Трёхстороннего совета по зарплатам - неосуществимо

"В принципе намерение хорошее (...), но наши зарплаты всё ещё самые низкие в регионе. (...) Разве возможно заставить частный бизнес соглашениями и красивыми заявлениями осуществить рост зарплат - нет. Нет никаких инструментов для реализации такого соглашения", - отметила в четверг журналистам в Вильнюсе глава государства.

Некоторые члены фракции Союза крестьян и "зелёных" Литвы в четверг заявили, что если не удастся подписать соглашение об увеличении зарплат и по другим добровольным социальным обязательствам, новый Трудовой кодекс может не получить поддержки в парламенте.

Глава государства считает, что все механизмы защиты работников должны найти своё отражение в новом КЗоТ, а достигнутые в Трёхстороннем совете соглашения весьма значимы.

Правительство в среду одобрило согласованный на Трёхстороннем совете КЗоТ и представит документ на обсуждение Сейму.