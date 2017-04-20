Президент: соглашение Трёхстороннего совета по зарплатам - неосуществимо

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BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 13:02
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что Трёхстороннее соглашение - правительства, работодателей и профсоюзов - по повышению зарплат - хорошее, но неосуществимое намерение, поскольку государство не может заставить частные предприятия его соблюдать.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"В принципе намерение хорошее (...), но наши зарплаты всё ещё самые низкие в регионе. (...) Разве возможно заставить частный бизнес соглашениями и красивыми заявлениями осуществить рост зарплат - нет. Нет никаких инструментов для реализации такого соглашения", - отметила в четверг журналистам в Вильнюсе глава государства.

Некоторые члены фракции Союза крестьян и "зелёных" Литвы в четверг заявили, что если не удастся подписать соглашение об увеличении зарплат и по другим добровольным социальным обязательствам, новый Трудовой кодекс может не получить поддержки в парламенте.

Глава государства считает, что все механизмы защиты работников должны найти своё отражение в новом КЗоТ, а достигнутые в Трёхстороннем совете соглашения весьма значимы.

Правительство в среду одобрило согласованный на Трёхстороннем совете КЗоТ и представит документ на обсуждение Сейму.

BNS
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Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что Трёхстороннее соглашение - правительства, работодателей и профсоюзов - по повышению зарплат - хорошее, но неосуществимое намерение, поскольку государство не может заставить частные предприятия его соблюдать.

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