Президент: события в Северной Корее, Сирии представляют угрозу миру

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BNS
пятница, 14 апреля 2017 г. 17:52
Последние события в Северной Корее и Сирии создают международное напряжение и угрозу в мире, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с председателем парламента Китая Чжаном Дэцзяном в пятницу.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Проводимые Северной Кореей испытания ядерного оружия и баллистических ракет, повторяющиеся атаки химического оружия в Сирии создают большое напряжение на международной арене и угрозу миру в мире. Литва и Китай поддерживают резолюцию Совета Безопасности ООН, которой строго осуждаются ядерные испытания Северной Кореи и вводятся санкции в отношении этого государства", - говорится в сообщении президентской администрации.

Д. Грибаускайте также обсудила с главой китайского парламента укрепление сотрудничества Евросоюза и Китая. По словам президента, тесный диалог ЕС со второй по величине экономикой мира и вторым по величине торговым партнером Европы является интересом Литвы.

На встрече также обсуждался ход переговоров по договору об инвестициях ЕС и Китая, перспективы заключения договора о свободной торговли между ЕС и КНР.

BNS
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