Президент Словении: я удивлен масштабом обеспокоенности Литвы в отношении России

"Я удивлён масштабами этой обеспокоенности, но оцениваю её серьёзно", - заявил он журналистам на совместной с президентом Литвы Далей Грибаускайте пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно планируемых на осень в России и Белоруссии военных учениях "Запад".

Д.Грибаускайте утверждала, что в ходе встречи информировала своего коллегу из Словении о том, что упомянутые учения носят наступательный характер, и направлены против Запада.

Словения сохранила исторически сложившиеся дружественные отношения с Москвой, хотя и присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении России за аннексию ею Крыма и поддержку сепаратистов в Восточной Украине.

Кроме того, Словения планирует направить в располагающийся в Латвии международный батальон НАТО своих военнослужащих.

Б.Пахор заявил, что осознаёт, насколько ситуация с безопасностью в Европе изменилась за последние годы.

"Кто десять лет назад мог подумать, что мы столкнемся с оккупацией Крыма? Кто мог подумать, что нестабильность в Украине будет столь велика, как сейчас? Кто мог подумать, что Кавказ столкнётся с такими огромными проблемами, и кто мог подумать, что на Ближнем Востоке мы столкнёмся с политическим и военным кризисом, столь важным для Европейского союза?", - вопрошал лидер Словении.

"Поэтому для Словении очень важно выслушать своих друзей, прислушаться к президенту Литвы, поддерживать безопасность и мир", - добавил он.

Президенты Литвы и Словении в ходе встречи, в частности, обсудили вопросы кибернетической безопасности.

На вторник намечено посещение президентами открывшегося в прошлом году в Литве Национального центра кибербезопасности, который занимается обеспечением безопасности информационных систем государства и их инфраструктур.