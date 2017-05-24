Президент считает, что реформы тормозятся из-за неопытности власти

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 19:10
Реализация важных для государства реформ сфер просвещения, управления, трудовых отношений тормозится из-за неопытности правящих, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Возможности (реализовать реформы - BNS ) всегда есть, если есть знания, понимание и политическая воля, поэтому посмотрим, в какие результаты это воплотится в будущем. Пока мы видим, что процессы идут медленно, сложно, но давайте не будем забывать - у нас очень много новых людей в политике: как в сейме, так и некоторых членов правительства, которые в основном профессионалы, но политически неопытны. Поэтому торможение частично и закодировано", - заявила президент журналистам в Вильнюсе в среду.

По мнению главы государства, при корректировании Трудового кодекса власти должны взять на себя политическую ответственность.

"Политическая ответственность должна остаться за политиками, их выбирали люди, и обещания, которые политики раздавали, должны выполняться. Поэтому ни у кого нет ни юридического, ни политического права перекладывать ответственность не на политические структуры. Обязательно сбалансировать безопасность трудящихся, не следует оставлять это на самотек и лоббистов бизнеса", - сказала президент, отвечая на вопрос о ее оценке решения правительства подождать выводов Трехстороннего совета (представителей правительства Литвы, работодателей и профсоюзов) по некоторым изменениям к Трудовому кодексу.

BNS
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