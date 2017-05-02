Президент раскритиковала уровень борьбы с коррупцией

Политической воли для борьбы с коррупцией недостаточно и в Сейме нового созыва, сказала литовский президент Даля Грибаускайте после того, как парламентарии во вторник отклонили ее вето относительно внутренних сделок в муниципалитетах.