Президент раскритиковала уровень борьбы с коррупцией

Политической воли для борьбы с коррупцией недостаточно и в Сейме нового созыва, сказала литовский президент Даля Грибаускайте после того, как парламентарии во вторник отклонили ее вето относительно внутренних сделок в муниципалитетах.
Сейм этого созыва впервые отклонил президентское вето.
"Голосование не удивило - очевидно, что политической воли для борьбы с коррупцией недостаточно и в этом Сейме. Игнорируя рекомендации Службы спецрасследований, Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой, Совета по конкуренции и Службы конкурсных закупок, а также Государственного контроля отказаться от внутренних сделок как от одной из наименее прозрачных форм закупок, парламентарии оставляют открытую лазейку для коррупции в муниципалитетах", - сказала глава государства.
Ее комментарий для СМИ распространила пресс-служба президента.