Президент раскритиковала уровень борьбы с коррупцией

 (7)
BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 12:21
Политической воли для борьбы с коррупцией недостаточно и в Сейме нового созыва, сказала литовский президент Даля Грибаускайте после того, как парламентарии во вторник отклонили ее вето относительно внутренних сделок в муниципалитетах.
© Shutterstock nuotr.

Сейм этого созыва впервые отклонил президентское вето.

"Голосование не удивило - очевидно, что политической воли для борьбы с коррупцией недостаточно и в этом Сейме. Игнорируя рекомендации Службы спецрасследований, Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой, Совета по конкуренции и Службы конкурсных закупок, а также Государственного контроля отказаться от внутренних сделок как от одной из наименее прозрачных форм закупок, парламентарии оставляют открытую лазейку для коррупции в муниципалитетах", - сказала глава государства.

Ее комментарий для СМИ распространила пресс-служба президента.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сейм Литвы начал процесс импичмента Пукасу (2)

Kęstutis Pūkas
Сейм Литвы во вторник принял постановление, которым начал процесс импичмента обвиненного в сексуальных домогательствах парламентария Кястутиса Пукаса.

Президент раскритиковала уровень борьбы с коррупцией (7)

Президент раскритиковала уровень борьбы с коррупцией
Политической воли для борьбы с коррупцией недостаточно и в Сейме нового созыва, сказала литовский президент Даля Грибаускайте после того, как парламентарии во вторник отклонили ее вето относительно внутренних сделок в муниципалитетах.

Палуцкас: соглашения в вопросе Трудового кодекса нет (20)

Gintautas Paluckas
Трудовой кодекс, который на этой неделе будет представлен в парламенте, кажется, не будет принят с такой легкостью, как ожидают премьер-министр и лидер Литовского союза крестьян и зеленых. Это в интервью LRT подтвердил новый председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

Грибаускайте: на переговорах по Brexit важно и защитить свои интересы (69)

D. Grybauskaitė
Главная цель Литвы – обеспечить, чтобы после ухода Великобритании из ЕС, проживающие в этой стране граждане Литвы сохранили имеющиеся права и не дискриминировались, утверждает президент Даля Грибаускайте, принимающая участие в Совете глав Европы, где лидеры 27 стран ЕС ведут переговоры в преддверии ухода Великобритании из ЕС.

Трамп похвалил Литву (369)

Donaldas Trumpas
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с удовлетворением отметил обязательство Литвы по увеличению оборонного бюджета и выделению в следующем году на нужды обороны предусмотренных НАТО 2% от внутреннего валового продукта.
Facebook друзья
Rambler's Top100