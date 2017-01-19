Президент призывает говорить о качестве образования

По ее словам, количество высших школ прояснится, когда реально начнется реформа.

"Прежде всего, я считаю, что нужно начать обсуждать качество просвещения и высшего образования, а не количество ВУЗов. Не с количества следует начинать. Количество университетов выкристаллизуется, когда начнем реальную реформу качества, и тогда будет видно, какая сеть нужна Литве", - сказала журналистам в четверг в Зарасай Д. Грибаускайте.

Запись ее высказывания распространила пресс-служба президента.

На минувшей неделе правительство сообщило, что инициирует реформу высшего образования с целью повышения качества обучения. Представляя реформу премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр образования и науки Юргита Петраускене сообщили, что в результате реформы в Литве должно остаться до пяти университетов, а обучение для получения степени бакалавра может стать бесплатным.