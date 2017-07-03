Президент призвала эффективно информировать эмигрантов о возможностях возвращения

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BNS
понедельник, 3 июля 2017 г. 16:14
Правительство и послы Литвы должны более эффективно информировать эмигрантов о возможностях возвращения, сказала президент Даля Грибаускайте в понедельник на встрече с руководителями дипломатических представительств страны за рубежом.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Очень важно, чтобы не только посольства, но и в Литве, правительство, скорее централизовали бы предоставление информации", - сказала журналистам глава государства.

"Имеется множество разрозненных учреждений, которые пытаются сплотить возвращающихся, но эта информация разбросана, людям её недостаточно и надо не только давать информацию, но потом и конкретно помогать вернувшемуся найти работу, детский садик", - добавила она.

Д.Грибаускайте утверждает, что дипломатические представительства страны за рубежом должны не только оказывать формальные консульские услуги, но и укреплять связь людей с Родиной.

За прошлый год из Литвы эмигрировали около 50 тыс. человек.

Из-за эмиграции численность населения Литвы уменьшается с каждым годом - с 3,7 млн в 1990 г. до 2,8 млн в этом году.

BNS
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