Президент: привязываться к конкретным цифрам финансирования обороны нецелесообразно

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BNS
четверг, 19 января 2017 г. 09:39
Средства на оборону будут зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей Литвы, поэтому нецелесообразно привязываться к конкретным цифрам финансирования, говорит президент Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė at Pabradė during the Iron Sword 2014
© LRPK (R.Dačkaus nuotr.)

"Финансирование обороны останется жизненно важным и в ближайшие годы. Его величина будет зависеть от геополитических вызовов и угроз, а также от финансовых возможностей страны", - передала в среду BNS позицию президента ее пресс-секретарь Дайва Ульбинайте.

"В только что утвержденной сеймом Стратегии национальной безопасности намечается постепенное увеличение финансирования обороны с тем, чтобы оно - самое позднее к 2018 году - было доведено до 2% внутреннего валового продукта (ВВП), и обеспечить дальнейшее последовательное увеличение финансирования. Поэтому привязываться к конкретным цифрам нецелесообразно", - добавила она.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) во вторник постановил, что следует обновить соглашение партий о финансирования оборонной сферы и записать в нем, что к 2020 году финансирование обороны должно быть доведено до 2,5% ВВП.Такое предложение поддерживают премьер Саулюс Сквернялис и председатель Сейма Викторас Пранцкетис.

Председатель КНБО Витаутас Бакас говорит, что увеличение финансирования обороны нужно для обеспечения кибернетической безопасности и подготовки к переходу на всеобщий армейский призыв

При подписании в 2014 году соглашения партии договорились о ежегодном повышении финансирования оборонной сферы, чтобы оно в конце концов достигло 2% ВВП. Нынешнее правительство обязалось довести финансирование обороны до 2% ВВП к 2018 году.

В этом году расходы на оборону в Литве должны составить 1,8% ВВП.

BNS
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