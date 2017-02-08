Президент предлагает поправки, которые позволят судить глав банка Snoras заочно

 (12)
BNS
среда, 8 февраля 2017 г. 12:38
Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду представила поправки к закону, которые бы позволили литовской правоохране привлечь к ответственности лиц, совершивших финансовые преступления и скрывающихся заграницей.
Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Президент предлагает разрешить без присутствия подозреваемых проводить досудебное расследование, если совершено преступление, нанесшее большой ущерб государству или лицу. Советник президента Раса Святикайте сообщила BNS , что в каждом из случаев решение о том, есть ли основание осуществлять такое досудебное расследование, будет принимать прокурор.

Теоретически после принятия таких поправок в суд могут быть переданы дела бывших банкиров Раймундаса Баранаускаса, Владимира Антонова и Владимира Романова.

Президентская администрация отказывается комментировать конкретные дела, но в пресс-релизе отметила, что "истории подозреваемых, скрывающихся от правосудия заграницей, вскрыли правовые пробелы, которые позволяют и расхитителям миллионов избежать ответственности"

Россия предоставила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову. Литовские правоохранительные органы хотят судить их за растрату имущества в крупных размерах.

Сейчас досудебное расследование без участия в процессе подозреваемых можно проводить только в отношении избегающих правосудия иностранных граждан, сбежавших из Литвы, и только за преступления, носящие международный характер, такие, как терроризм, геноцид, торговля людьми, взяточничество.

По сообщению администрации президента, досудебное расследование без участия подозреваемых проводилось бы лишь в исключительных случаях, когда подозреваемый избегает участия в уголовном процессе, а зарубежное государство, в котором он находится, не сотрудничает с Литвой.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент предлагает поправки, которые позволят судить глав банка Snoras заочно (12)

Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas
Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду представила поправки к закону, которые бы позволили литовской правоохране привлечь к ответственности лиц, совершивших финансовые преступления и скрывающихся заграницей.

Карбаускис: до сих пор не понимаю в чем меня и Килдишене обвиняют (32)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис признал, что сданный в аренду матери Греты Килдишене Владиславе Микалаускене автомобиль Agrokoncernаs был своеобразной помощью.

Президент Литвы надеется на скорейшее рассмотрение договора о статусе военных США (21)

Президент Литвы надеется на скорейшее рассмотрение договора о статусе военных США
Президент Даля Грибаускайте надеется, что литовско-американский договор о статусе военных США в Литве будет рассмотрен на следующей неделе во время внеочередной сессии сейма.

Президент Литвы называет сомнительным запрет Трампа на въезд в США (28)

Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет сомнительным средством запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран.

В Литве приступил к работе новый атташе России по обороне (14)

В Литве приступил к работе новый атташе России по обороне
В Министерстве обороны Литвы в понедельник аккредитован новый атташе России по обороне - морской капитан Виталий Тимофеев сменил на этой должности полковника Евгения Прокопенко, срок полномочий которого истек.
Facebook друзья
Rambler's Top100