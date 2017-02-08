Президент предлагает поправки, которые позволят судить глав банка Snoras заочно

Президент предлагает разрешить без присутствия подозреваемых проводить досудебное расследование, если совершено преступление, нанесшее большой ущерб государству или лицу. Советник президента Раса Святикайте сообщила BNS , что в каждом из случаев решение о том, есть ли основание осуществлять такое досудебное расследование, будет принимать прокурор.

Теоретически после принятия таких поправок в суд могут быть переданы дела бывших банкиров Раймундаса Баранаускаса, Владимира Антонова и Владимира Романова.

Президентская администрация отказывается комментировать конкретные дела, но в пресс-релизе отметила, что "истории подозреваемых, скрывающихся от правосудия заграницей, вскрыли правовые пробелы, которые позволяют и расхитителям миллионов избежать ответственности"

Россия предоставила политическое убежище бывшим акционерам банков Snoras и Ukio bankas Р. Баранаускасу и В. Романову. Литовские правоохранительные органы хотят судить их за растрату имущества в крупных размерах.

Сейчас досудебное расследование без участия в процессе подозреваемых можно проводить только в отношении избегающих правосудия иностранных граждан, сбежавших из Литвы, и только за преступления, носящие международный характер, такие, как терроризм, геноцид, торговля людьми, взяточничество.

По сообщению администрации президента, досудебное расследование без участия подозреваемых проводилось бы лишь в исключительных случаях, когда подозреваемый избегает участия в уголовном процессе, а зарубежное государство, в котором он находится, не сотрудничает с Литвой.