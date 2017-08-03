Президент: предлагаемые налоговые изменения повысят стоимость отопления и доходы богатых

Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что предлагаемые правительством налоговые изменения должны обеспечить более справедливые социальные условия, тогда как нынешние предложения повысят стоимость отопления, а новый "потолок" взносов в Фонд соцстраха (Sodra/Содра) только увеличит доходы тех, у кого они очень велики.

"Пока мы видим, что в пакете предложений остается повышение стоимости отопления для населения и подарок в виде "потолка" "Содры" на 40 млн. евро тем, кто очень хорошо зарабатывает", - сказала Д. Грибаускайте в комментарии для BNS.

По мнению Центробанка Литвы (БЛ), намеченное правительством направление налоговых изменений по сути правильное, однако предлагаемых изменений недостаточно для решения наиболее актуальных проблем налоговой и социальной систем.

"То, что предложено - можно считать началом или вступлением. Чтобы решить или хотя бы смягчить беды, связанные с наиболее заметным неравенством доходов, низкими пенсиями и недостаточной социальной защищенностью, проблемы здравоохранения, нам следовало бы увеличить финансирование многих сфер. Однако таких возможностей у нас нет, потому что уровень собираемых нами доходов и государственных расходов - едва ли не самый низкий во всей Европе, несмотря на рост потребления", - сказал для пресс-релиза глава правления БЛ Витас Василяускас.

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс говорит, что компромисс по поводу льготы налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц позволит им сохранить конкурентоспособность.

"У нас не один десяток проектов, которые планируются в крупных городах и конкретно в Вильнюсе", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.

С начала 2018 года предлагается ввести новый льготный тариф НДС 15%, который будет распространяться и на гостиницы. Сейчас они облагаются тарифом налога 9%, раньше предлагалось вообще отказаться от льготы и применять тариф НДС 21%.

Председатель парламентского Бюджетно-финансового комитета Стасис Якелюнас говорит, что поддерживает большинство предложенных правительством налоговых изменений, однако не исключает частичной их коррекции в парламенте.

"Решения в Сейме, я надеюсь, большей частью будут соответствовать тому, что предлагает правительство, но соблазнов финансового популизма мы не избежим. Один из таких - это льгота НДС на отопление. Возможно, эти решения будут модифицироваться, но моя поддержка большей (их) части в сейме будет", - сказал на пресс-конференции С. Якялюнас.

В обновленных предложениях правительства, которые в четверг официально представлены обществу, предлагается сохранить льготу НДС для центрального отопления и гостиниц, однако его тариф с 2018 года будет составлять 15%.

Для отопления до июня применялся 9%-ный тариф НДС, планируется, что он будет возвращен с начала октября и будет действовать до конца этого года.

5%-ный тариф НДС будет применяться к книгам и пассажирским перевозкам - сейчас этот тариф составляет 9%.

5%-ный тариф НДС и в дальнейшем предлагается применять в отношении компенсируемых лекарств, а также в отношении некомпенсируемых рецептных лекарств дороже 300 евро.