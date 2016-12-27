Президент поддерживают инициативу переноса выборов в Сейм на весну

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет логичной инициативу Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сместить выборы в сейм с осени на весну.

"Думаю, что вполне логично было бы сместить дату выборов на несколько месяцев", - сказала глава государства в интервью телеканалу TV3.

Аграрии с несколькими представителями Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей на прошлой неделе зарегистрировали в сейме поправку к Конститкуции о проведении парламентских выборов в марте.

Перенести выборы в сейм с октября на март предлагается затем, чтобы вновь избранный парламент сам смог верстать бюджет следующего года. В таком случае срок полномочий литовского сейма этого созыва будет примерно на полгода короче.

По словам Д. Грибаускайте, аргумент относительно формирования бюджета - рациональный.

"Во всяком случае новое правительство сможет само принимать решения. А сейчас нужно спешить, и внести какие-то серьезные, радикальные изменения в бюджет очень трудно. Поэтому приходится пользоваться хотя бы как базой бюджетом, оставленным прежним правительством", - сказала она.

Сейчас в Конституции предусмотрено, что очередные выборы в сейм проводятся в год истечения полномочий членов сейма во второе воскресенье октября.

Вопрос о принятии поправок к Конституции в сейме ставится на голосование дважды, между голосованиями должен быть перерыв не менее трех месяцев. Поправки считаются принятыми, если за них голосует не менее двух третей или не менее 94 парламентариев.