Президент поддерживают инициативу переноса выборов в Сейм на весну

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BNS
вторник, 27 декабря 2016 г. 17:00
Президент Литвы Даля Грибаускайте называет логичной инициативу Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сместить выборы в сейм с осени на весну.
Seimas elections 2016
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

"Думаю, что вполне логично было бы сместить дату выборов на несколько месяцев", - сказала глава государства в интервью телеканалу TV3.

Аграрии с несколькими представителями Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей на прошлой неделе зарегистрировали в сейме поправку к Конститкуции о проведении парламентских выборов в марте.

Перенести выборы в сейм с октября на март предлагается затем, чтобы вновь избранный парламент сам смог верстать бюджет следующего года. В таком случае срок полномочий литовского сейма этого созыва будет примерно на полгода короче.

По словам Д. Грибаускайте, аргумент относительно формирования бюджета - рациональный.

"Во всяком случае новое правительство сможет само принимать решения. А сейчас нужно спешить, и внести какие-то серьезные, радикальные изменения в бюджет очень трудно. Поэтому приходится пользоваться хотя бы как базой бюджетом, оставленным прежним правительством", - сказала она.

Сейчас в Конституции предусмотрено, что очередные выборы в сейм проводятся в год истечения полномочий членов сейма во второе воскресенье октября.

Вопрос о принятии поправок к Конституции в сейме ставится на голосование дважды, между голосованиями должен быть перерыв не менее трех месяцев. Поправки считаются принятыми, если за них голосует не менее двух третей или не менее 94 парламентариев.

BNS
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