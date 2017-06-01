Президент объявила начало акции "Подари ребенку лето"

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BNS
четверг, 1 июня 2017 г. 08:26
Президент Литвы Даля Грибаускайте 1 июня утром на вильнюсском железнодорожном вокзале объявила начало акции "Подари ребенку лето". Первая поездка на поезде и развлечения на взморье организована для 100 воспитанников детских дневных центров. По маршруту "Вильнюс-Клайпеда" с детьми на поезде ехала и глава страны.
© DELFI / Andrius Ufartas

В этом году мэрии выделили на каникулы для детей на 200 000 евро больше, чем в прошлом, однако этих денег хватит только на отдых чуть более 11% учеников. Социально поддерживаемые семьи за свой счет не могут организовать детям отдых.

"Я надеюсь, что сегодняшний день заразит энтузиазмом всех, поскольку делиться - это прекрасно, главное, доставить детям радость, а это большая отдача и гордость и радость за нашу страну, что мы на таком поезде можем отвезти детей в Клайпеду к морю", – сказала LRT глава страны, которая сошла с поезда в Вевисе.

"Поезд очень удивил. Признаюсь, я очень давно не пользовалась услугами "Литовской железной дороги". Поезд современный. Я ездила на поездах в Японии, Швейцарии, США. Мы сейчас ничем не хуже. Стоит пользоваться его услугами. Очень удобный, быстрый, теплый, уютный и безопасный", – похвалила поезд президент.

"Так уж сложилось, что не все дети, не все семью могут радоваться лету и отпуску. Поэтому такие инициативы, когда мы можем делиться и организовать детям поездку, праздник или какое-то событие – это может каждый. Любая семья может, любая организация, любая компания и государство обязано", – сказала Грибаускайте.

Сейчас в семьях социального риска живут 19 000 детей. Большая их часть лето проводит в опасном, вредном и неподходящем окружении, у них нет возможности содержательно провести досуг, ездить в детские лагеря.

В прошлом году благодаря участникам акции "Подари ребенку лето" больше 700 отдыхали в детских лагерях, однодневных поездках, поездках на выходные, встречались с интересными людьми. За собранные средства 100 воспитанников детских дневных центров в первый раз ездили на море.

BNS
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