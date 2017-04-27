Президент объяснила, почему эмигрантам не стоит отказываться от литовского гражданства

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BNS
четверг, 27 апреля 2017 г. 13:24
Эмигрантам в Великобритании отказываться от литовского гражданства и получать паспорт Великобритании было бы бессмысленно, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в преддверии переговоров о выходе этого государства из состава Европейского союза.
Piterboras
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Спешить менять или отказываться от гражданства совершенно бессмысленно, ибо иметь гражданство ЕС действительно выгоднее. С таким паспортом, с литовским, можно ездить по всей Европе, а обладать социальными гарантиями и жить полноценной жизнью в Британии можно и с литовским паспортом", - отметила в четверг в интервью радиостанции LRT radijas глава государства.

"Литве действительно очень важно обеспечить права наших граждан, чтобы они не подвергались дискриминации, чтобы все граждане сохранили имеющиеся у них права и социальные гарантии", - отметила она.

ЕС и Великобритания рассчитывают договориться об условиях выхода в течение двух лет.

BNS
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