Президент объяснила, почему эмигрантам не стоит отказываться от литовского гражданства

"Спешить менять или отказываться от гражданства совершенно бессмысленно, ибо иметь гражданство ЕС действительно выгоднее. С таким паспортом, с литовским, можно ездить по всей Европе, а обладать социальными гарантиями и жить полноценной жизнью в Британии можно и с литовским паспортом", - отметила в четверг в интервью радиостанции LRT radijas глава государства.

"Литве действительно очень важно обеспечить права наших граждан, чтобы они не подвергались дискриминации, чтобы все граждане сохранили имеющиеся у них права и социальные гарантии", - отметила она.

ЕС и Великобритания рассчитывают договориться об условиях выхода в течение двух лет.