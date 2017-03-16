Президент: НАТО должен перенести военные штабы ближе к восточным границам

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BNS
четверг, 16 марта 2017 г. 15:40
Альянс НАТО должен перенести свои военные штабы ближе к его восточным границам, заявила литовский президент Даля Грибаускайте после встречи с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералом ВС США Кёртисом Скапарротти, который занимает эту должность с мая прошлого года.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"По утверждению главы государства, в свете изменений геополитической динамики НАТО слишком медлительно, поэтому нужны изменения как в реформировании, в ускорении принятия решений, так и в переносе военных штабов ближе к восточным границам Альянса", - говорится в сообщении администрации президента.

"Президент считает, что сейчас руководящие структуры НАТО и военные силы все еще распределены по логике времен Холодной войны - в Западной и Южной Европе. Сегодня в связи с усилением российской угрозы необходимо передислоцировать силы Альянса на восточный фланг", - говорится в сообщении.

Глава государства также отметила, что Балтийским странам нужна региональная воздушная оборона и меры, которые бы преградили путь возможной военной изоляции Латвии, Литвы и Эстонии, а также обеспечили быстрое прибытие союзников.

Воздушная оборона в Балтийских странах - это один из крупнейших оборонных пробелов, а прибытие союзников в регион могут блокировать развиваемые в Калининградской области РФ так называемые силы ограничения доступа и регионального блокирования.

Д. Грибаускайте также подчеркнула, что одним из основных элементов сдерживания могли бы стать союзнические силы, сконцентрированные в Балтийских странах на постоянном основании. Сейчас союзники дислоцируются в Балтийских странах на ротационной основе.

Сейчас НАТО дислоцирует в Балтийских странах и Польше по батальону союзнических военных. В Литве, Польше и Эстонии с 2014 года также дислоцировано по роте американских военных. В Польше сейчас находится американская военная бригада.

К. Скапарротти также возглавляет и силы США в Европе.

BNS
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