Президент: населению нужно разъяснять реформу лесничеств

"Лесная реформа - первый пример того, что опыта в проведении реформ маловато, как в правительстве с новыми молодыми министрами, так и в Сейме. Это элементарное правило - нужно, прежде всего, представлять ясный ход реформы, основанный на целях и потребностях, во-вторых, представлять ее и убеждать политиков, и Сейм, и общество, и людей, работающих в этом секторе, то есть начинать с обоснования реформы", - заявила в четверг в интервью радиостанции LRT Д. Грибаускайте.

По ее словам, без обоснования и объяснения реформы, возникает излишняя сумятица, а этим пользуются группы, заинтересованные в остановке реформ.

Выдвигаемую правительством реформу лесничеств в Сейме пока поддерживают лишь оппозиционные консерваторы. В среду в Сейме делегированный "аграриями" премьер Саулюс Сквернялис пытался убедить собственную фракцию - публично он заявил, что "аграрии" поддержат реформу, а глава фракции Рамунас Карбаускис обещал ее поддержать.

Партнеры по правящей коалиции "аграриев" - социал-демократы, а также оппозиционные либералы и представители партии "Порядок и справедливость" критикуют реформу, и намерены не поддерживать ее, если не будут приняты поправки.

В среду правительство Литвы утвердило реорганизацию лесничеств - вместо 42 лесничеств будет учреждено одно государственное предприятие Lietuvos valstybiniai miskai ("Государственные леса Литвы"). Окончательное решение примет сейм. Министерство окружающей среды утверждает, что предлагаемая реформы обеспечит более эффективную работу лесничеств, сделает прозрачнее конкурсные закупки, сэкономит бюджетные средства.