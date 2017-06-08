Президент Литвы выступит с годовым сообщением

Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике. Это будет восьмое годовое сообщение Д. Грибаускайте.

В прошлогоднем сообщении президент критиковала тогдашних правящих социал-демократов, "трудовиков" и партию "Порядок и справедливость", утверждая, что достигнутый страной прогресс - умеренный, государство теряет стратегическое направление, по многим областям топчется на месте и тонет в повседневной рутине.

Тогда она обратила внимание на исключительно плохую ситуацию в социальной сфере, критиковала качество высшего образования, государственные предприятия, говорила об отсутствии реформ в здравоохранении. Президент подчеркнула необходимость очиститься от политической коррупции и олигархического самоуправства.

Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года она была переизбрана на второй срок.