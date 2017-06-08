Президент Литвы выступает с годовым сообщением

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BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 09:10
Президент Литвы Даля Грибаускайте 8 июля выступила с традиционным годовым сообщением.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Грибаускайте начала свое выступление, сказав, что в жизни наступило такое необычное время, когда в наш сегодняшний день упорно стучится и история, и глобальные вызовы всего современного мира.

Президент напомнила, что приближается столетие восстановление Литвы. По ее словам поколение 16 февраля 1918 года вырвало нашу страну из небытия и стало создавать новую, современную Литву.

"Если бы тогда страна жестокой силой не была бы остановлена и уничтожена, то сегодня мы жили бы в государстве, которому приходится нагонять упущенное", - сказала президент.

Она заметила, что нет иной силы, которая могла бы ускорить прогресс страны, кроме нас самих. Нет иного времени, роме того, в котором мы живем.

"В прошлом году по стране пронеслась надежда на справедливость, перспективы, экономического благосостояния, смелых и долгожданных перемен. Ее народ связывал с обновленным парламентом, с правительством профессионалов", - сказала Грибаускайте.

"Изменилось руководство большинства партий. С этим были связаны ожидания более успешной и безопасной жизни. А также более прозрачной: в первые сто дней новой власти изменилось руководство "Литовской железной дороги" и многих других ведомств", - прибавила президент.

Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике. Это будет восьмое годовое сообщение Грибаускайте.

В прошлогоднем сообщении президент критиковала тогдашних правящих социал-демократов, "трудовиков" и партию "Порядок и справедливость", утверждая, что достигнутый страной прогресс - умеренный, государство теряет стратегическое направление, по многим областям топчется на месте и тонет в повседневной рутине.

Тогда она обратила внимание на исключительно плохую ситуацию в социальной сфере, критиковала качество высшего образования, государственные предприятия, говорила об отсутствии реформ в здравоохранении. Президент подчеркнула необходимость очиститься от политической коррупции и олигархического самоуправства.

Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года она была переизбрана на второй срок.

BNS
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