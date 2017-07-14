Президент Литвы встретилась с участниками экспедиции "Миссия Сибирь"

"Эта молодежь выполняет огромную миссию. Они не только едут и восстанавливают могилы, не только общаются с литовцами и их потомками, важно то, что это ответственная миссия молодежи, что они понимают нашу историю, уважают ее, пытаются напомнить о ней, чтобы она не была забыта", - говорится в распространенной в пятницу пресс-службой президента аудио-записи главы государства.

Она также отметила, что поездка в Сибирь будет крупнейшим событием в жизни молодых людей, участвующих в экспедиции: "Это прикосновение к нашей героической истории, к нашему страданию, к нашему государству и пути, пройденному нашими людьми".

"Это важно для каждого народа - уважать и не забывать свою историю", - сказала Д. Грибаускайте.

После того, как советские власти оккупировали Литву, в период с 1940 по 153 годы из Литвы было выслано около 130 тыс. человек.

В списках высылаемых лиц были не только трудоспособные граждане, но и старики, больные, инвалиды, беременные женщины, дети и младенцы.

По пути к месту ссылки и в ссылке погибли около 5 тыс. литовских детей.