Президент Литвы: во время учений "Запад" США пришлют больше истребителей и военных

По ее словам, в Литве во время ученой также дислоцируют больше американских военных и военной техники.

"То, что здесь будет больше армии, удвоят миссию воздушной полиции, во время учений "Запад" здесь будет больше американских военных и техники, кораблей, показывает особое внимание к нашему региону", - сказала в интервью 31 июля президент Литвы.

Обычно в миссии воздушной полиции НАТО в Литве и Эстонии участвуют по 4 истребителя. В начале осени американцы доставят в Шяуляй 8 истребителей.