Президент Литвы: во время учений "Запад" США пришлют больше истребителей и военных

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BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 08:41
Во время сентябрьских совместных учений Беларуси и России "Запад 2017" США удвоит число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве, объявила президент Даля Грибаускайте.
© DELFI / Domantas Pipas

По ее словам, в Литве во время ученой также дислоцируют больше американских военных и военной техники.

"То, что здесь будет больше армии, удвоят миссию воздушной полиции, во время учений "Запад" здесь будет больше американских военных и техники, кораблей, показывает особое внимание к нашему региону", - сказала в интервью 31 июля президент Литвы.

Обычно в миссии воздушной полиции НАТО в Литве и Эстонии участвуют по 4 истребителя. В начале осени американцы доставят в Шяуляй 8 истребителей.

BNS
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