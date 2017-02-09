Президент Литвы: учения "Запад-2017" - демонстрация подготовки к войне с Западом

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BNS
четверг, 9 февраля 2017 г. 18:20
Президент Даля Грибаускайте утверждает, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.
© LRPK (R.Dačkaus nuotr.)

"Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад - 2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", - сказала Д. Грибаускайте представителям СМИ в Риге.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

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Президент также выразила надежду обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Она надеется, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас в четверг сказал, что военные учения "Запад - 2017", по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

После состоявшегося в четверг заседания КНБО директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, в свою очередь, сказал, что "Запад-2017" в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.

BNS
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