Президент Литвы: учения "Запад-2017" - демонстрация подготовки к войне с Западом

"Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад - 2017", во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом", - сказала Д. Грибаускайте представителям СМИ в Риге.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

Президент также выразила надежду обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Она надеется, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас в четверг сказал, что военные учения "Запад - 2017", по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

После состоявшегося в четверг заседания КНБО директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, в свою очередь, сказал, что "Запад-2017" в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.