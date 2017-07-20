Президент Литвы: системы Patriot в Балтийском регионе должны быть размещены на постоянной основе

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BNS
четверг, 20 июля 2017 г. 13:59
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.
© AFP/Scanpix

"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", - сказала журналистам в Шяуляй президент, которая наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО).

Запись ее высказывания распространила президентская пресс-служба.

В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.

Эти комплексы планирует купить у США Польша.

Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, "чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга".

BNS
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