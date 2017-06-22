Президент Литвы: санкции в отношении России должны быть усилены и расширены

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BNS
четверг, 22 июня 2017 г. 17:36
Запад в связи с ситуацией в Восточной Украине должен расширить санкции России, заявила в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Она утверждает, что "по сию пору ситуация в Украине только ухудшается", а "в Восточной Украине началась прямая, реально de facto инкорпорация части страны в территорию России".

Глава государства наглым выпадом назвала тот факт, что на занятой поддерживаемыми Москвой сепаратистами введён российский рубль.

"Это прямая оккупация части страны", - заявила она журналистам по прибытию на встречу Совета Глав Европы в Брюсселе.

"Вне всякого сомнения, только по этой причине санкции должны быть усилены, увеличены и ни о каком послаблении речи быть не может", - добавила она.

BNS
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