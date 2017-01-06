Президент Литвы: с новым большинством пока находим общий язык

Литовский президент Даля Грибаускайте утверждает, что пока удается находить общий язык с новым правящим большинством.

По ее словам, "аграрии" не только стараются выполнить свои предвыборные обещания, но и прислушиваются к критике, учитывают общественное мнение.

"Я рада, что с новым правящим большинством пока находится общий язык. Нет такого противостояния, как с большинством, пришедшим в 2012 году. Поэтому более успешнее были согласованы кандидатуры министров, были назначены вице-министры. Просто не было публичного бурчания, не создавалось противостояние искусственно", - заявила в пятницу руководитель государства в интервью радиостанции "Русское радио".

По ее словам, в связи с этим властные органы должны более успешно согласовать все стратегические вопросы.

Д. Грибаускайте отметила, что Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) старается выполнить обещания, данные накануне выборов в Сейм.

"Отрадно, что и новый бюджет более социально ориентирован, более 1 млрд. выделено только социальной сфере, поэтому очень важно, как он будет использован. Пенсии с этого месяца в среднем повышаются приблизительно на 20 евро, и это продолжается, повышается не облагаемый налогами минимум доходов и так далее. Обещания, которые были даны до выборов Союзом крестьян и зеленых, стараются выполнить", - сказала президент.

После состоявшихся в прошлом году парламентских выборов правящее большинство сформировал ЛСКЗ и занявшая второе место Литовская социал-демократическая партия. Семнадцатое правительство Литвы состоит в основном из непартийных министров, его возглавляет бывший глава МВД и бывший глава полиции Литвы, непартийный Саулюс Сквернялис.