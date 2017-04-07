Президент Литвы: руководство Сирии и России должно знать красные линииЛинкявичюс: мы понимаем необходимость ударов США

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BNS
пятница, 7 апреля 2017 г. 12:04
США, которые нанесли ракетные удары в Сирии, должным образом отреагировали на смертельную химическую атаку, в которой Запад обвиняет режим президента Сирии Башара Асада, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Весь мир, за исключением России и режима Асада (...), расценивает (применение химоружия - ред.) как военное преступление и преступление против человечности, поэтому реакция необходима. Такую реакцию непосредственно и продемонстрировали Соединенные Штаты", - сказала президент журналистам в пятницу в Вильнюсе.

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На вопрос, не может ли атака США спровоцировать еще более серьезный конфликт, Д. Грибаускайте ответила: "Думаю, что наоборот. И Асад, и Россия должны знать красные линии, что можно и что нельзя".

Линкявичюс: мы понимаем необходимость удара США

Литва полностью понимает необходимость военного удара США по Сирии в ответ на химическую атаку, заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы понимаем необходимость таких действий США и доверяем той информации, которую союзники нам предоставили", - сказал министр BNS.

Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, режим сирийского президента Башара Асада, который Запад обвиняет в смертельной химической атаке в местах, контролируемых повстанцами, перешел все границы.

"Уговаривать и убеждать можно до определенного предела, поэтому эти действия абсолютно понятны. В данном случае проведена целевая атака на базу, откуда было совершено преступление", - сказал Л. Линкявичюс.

Решением президента США Дональда Трампа рано утром в пятницу по литовскому времени США произвели удары по сирийской базе ВВС 59-ью ракетами Tomahawk. Вашингтон полагает, что оттуда во вторник была предпринята химическая атака, погубившая десятки людей, включая детей.

Руководство Сирии и России назвали ракетные удары США агрессией.

BNS
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Dalia Grybauskaitė
США, которые нанесли ракетные удары в Сирии, должным образом отреагировали на смертельную химическую атаку, в которой Запад обвиняет режим президента Сирии Башара Асада, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

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