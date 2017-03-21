Президент Литвы: решение Польши подтверждает опасность БелАЭС для региона

"Эта новость является для нас важной и очень позитивной потому, что отвечает и нашей позиции, и пониманию угроз, которые представляет АЭС в Островце. Очень важно, что это делает одна из крупнейших стран, которая могла стать потенциальным покупателем электроэнергии, чего добивались Россия и Беларусь", - заявила во вторник в Вильнюсе журналистам Даля Грибаускайте.

По ее словам, намерения Польши и Литвы не покупать электроэнергию с АЭС в Островце - это большое давление на будущее этой станции.

"Во что это превратится - завершится ли строительство этой станции, или просто будет остановлен доступ этой электроэнергии к европейским ЛЭП - возможно время покажет. Но то, что мы получили еще одну страну, которая поддерживает нашу позицию, еще раз подтверждает и наши слова о том, что эта атомная станция является угрозой не только для Литвы, но и для всего региона", - сказала президент.

На минувшей неделе уполномоченный польского правительства по инфраструктурным вопросам Пётр Наимский заявил, что страна не будет закупать электроэнергию у Беларуси и разберет линию электропередачи между странами.

Литва, призывающая соседей бойкотировать БелАЭС, не раз заявляла, что станция строится без соблюдения стандартов безопасности.