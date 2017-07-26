Президент Литвы приветствует санкции США в отношении России

Эта позиция руководителя Литвы идет вразрез с выраженной официальными представителями Брюсселя обеспокоенностью по поводу мер, утвержденных Палатой представителей США во вторник.

"Принципиальная позиция Конгресса США - это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет", - указала Д. Грибаускайте в комментарии для BNS.

Такую позицию президент сформулировала вскоре после того, как Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность в связи с вероятным воздействием рассматриваемого США законопроекта на энергетическую независимость Евросоюза (ЕС) и предупредила, что "готова действовать с целью защиты интересов Европы", если законодатели США не примут во внимание высказанные замечания.

В. Андрюкайтис: санкции затронут многие проекты

Цель законопроекта США - наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и аннексию украинского Крыма. Проект предусматривает санкции для предприятий, которые работают с российскими экспортными газопроводами. По мнению наблюдателей, США также могут ставить перед собой цель укрепить влияние своего экспорта газа. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат.

Делегированный Литвой еврокомиссар, социал-демократ Витянис Андрюкайтис говорит, что США усовершенствовали проект с учетом обеспокоенности ЕС, но в нынешнем варианте все еще не вполне ясны понятия.

По его словам, меры США могут коснуться многих проектов, не только развития соединяющего Россию и Германию газопровода "Северный Поток" (Nord Stream) по дну Балтийского моря.

"Рассматриваемые санкции не относятся конкретно к Nord Stream, но они распространяются на любые энергетические проекты и на любые российские газопроводы, находящиеся внутри России и за ее пределами. Могут быть проблемы и с трубопроводами Средиземного моря, и с трубопроводами Азербайджан - ЕС, и с трубопроводами ЕС - Украина", - сказал комиссар по телефону BNS из Брюсселя.

"Литва не выделена из (сферы) энергетической безопасности ЕС. Нет такого, чтобы у одной страны была особенная исключительная черта, которая выделяла бы ее из 27 стран. Есть единая энергетическая стратегия ЕС", - сказал он.

Л. Кащюнас: позиции Литвы и Брюсселя расходятся

Парламентский консерватор Лауринас Кащюнас говорит, что позиция ЕК в данном случае не соответствует позиции Литвы.

"Развитие проекта Nord Stream - это суть. Это проект, который внутри ЕС следует остановить, а не защищать. В. Андрюкайтис должен был поднять вопрос о Nord Stream и поддержать предлагаемые США меры против компаний, участвующих в этом проекте", - сказал BNS в среду представитель литовской оппозиции.

Германия и Австрия не раз выражали обеспокоенность в связи с тем, что новые санкции США в отношении России могут навредить проекту "Северный Поток -2" (Nord Stream 2), в котором участвуют компании этих стран. Это только увеличило напряженность, созданную некоторое время назад критикой президента США Дональда Трампа по поводу условий торговли с Германией. По мнению некоторых наблюдателей, эти разногласия означают, что Литве в будущем, возможно, придется все чаще лавировать между различными позициями Вашингтона и Берлина.

Украина, Польша и страны Балтии говорят, что газопровод Nord Stream 2 усилит зависимость ЕС от российского "Газпрома". Он уже поставляет Европе около трети всего газа.

Газопровод также уменьшит важность Украины как транзитной страны, а это нанесет удар по ее прозападному правительству, которое сталкивается с военным и экономическим давлением Москвы. Во время своего июньского визита в Украину Д. Грибаускайте пообещала блокировать проект.

Разработчики проекта Nord Stream 2 говорят, что он позволит снизить цену на газ. В развитии проекта с "Газпромом" сотрудничают предприятия Германии, Франции и Австрии.