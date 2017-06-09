Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима

Второй по величине украинский город встретил президентов Литвы и Украины желто-синими флагами Украины и флагами ЕС над главными улицами и некоторыми зданиями органов государственной власти.

По словам литовских дипломатов, это первый визит главы государства - члена ЕС на восток Украины после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а восточные территории заняли поддерживаемые Москвой сепаратисты.

После долгих проволочек безвизовый режим Украины с 30 странами Европы вступает в силу в воскресенье. Украинцы считают это важной победой на пути евроинтеграции, однако их радость омрачена беспокойством из-за коррумпированности властей и непрекращающейся войны на востоке страны.

Переговоры об открытии границ заставили украинцев провести часть реформ, например, внедрить прогрессивную систему электронного декларирования.

Д.Грибаускайте обсудит ситуацию с безопасностью на фронте не только с президентом Украины Петром Порошенко, но и с военными, которые после ранений на фронте лечились в Литве.

По словам дипломатов, во время двусторонней встречи президенты также могут обсудить приближающиеся военные учения России и Беларуси "Запад", планы, как сопротивляться новому германо-российскому газопроводу Nord Stream ("Северный поток") по дну Балтийского моря. Из-за него Украине может остаться без доходов от транзита, а также может вырасти зависимость Европы от российского газа.