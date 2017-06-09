Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима

 (13)
BNS
пятница, 9 июня 2017 г. 13:59
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу прибыла в Харьков на востоке Украины, чтобы поздравить украинцев с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) и выразить поддержку в конфликте Киева с Москвой.
© Foto - lrp.lt

Второй по величине украинский город встретил президентов Литвы и Украины желто-синими флагами Украины и флагами ЕС над главными улицами и некоторыми зданиями органов государственной власти.

По словам литовских дипломатов, это первый визит главы государства - члена ЕС на восток Украины после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а восточные территории заняли поддерживаемые Москвой сепаратисты.

После долгих проволочек безвизовый режим Украины с 30 странами Европы вступает в силу в воскресенье. Украинцы считают это важной победой на пути евроинтеграции, однако их радость омрачена беспокойством из-за коррумпированности властей и непрекращающейся войны на востоке страны.

Переговоры об открытии границ заставили украинцев провести часть реформ, например, внедрить прогрессивную систему электронного декларирования.

Д.Грибаускайте обсудит ситуацию с безопасностью на фронте не только с президентом Украины Петром Порошенко, но и с военными, которые после ранений на фронте лечились в Литве.

По словам дипломатов, во время двусторонней встречи президенты также могут обсудить приближающиеся военные учения России и Беларуси "Запад", планы, как сопротивляться новому германо-российскому газопроводу Nord Stream ("Северный поток") по дну Балтийского моря. Из-за него Украине может остаться без доходов от транзита, а также может вырасти зависимость Европы от российского газа.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима (13)

Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу прибыла в Харьков на востоке Украины, чтобы поздравить украинцев с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) и выразить поддержку в конфликте Киева с Москвой.

Президент Литвы подписала поправки к Закону о контроле над алкоголем (4)

Президент Литвы подписала поправки к Закону о контроле над алкоголем
Литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятые Cеймом резонансные поправки к Закону о контроле над алкоголем, которыми с 2018 года заметно ограничиваются торговля, употребление и реклама алкоголя.

Президент Литвы накануне визита в Харьков: это город силы украинцев (42)

Президент Литвы накануне визита в Харьков: это город силы украинцев
Отбывающая в восточноукраинский город Харьков президент Даля Грибаускайте говорит, что этот город выбран для встречи с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы выразить уважение его жителям за их стойкость в борьбе за свободу.

Линкявичюс о возмещении ущерба в $72 млрд России: это абсурд (441)

Linas Linkevičius
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс абсурдным называет озвученное послом России Александром Удальцовым заявление о праве России поднять вопрос о 72 млрд. долларов США в качестве компенсации за инвестиции, сделанные в страну в советский период.

Глава ДГБ Литвы: 13 депутатов не обратились за разрешением на доступ к засекреченной информации (13)

Darius Jauniškis
За разрешениями на доступ к засекреченной информации не обратились 13 членов сейма Литвы, которым это полагается по должности, объявил в четверг директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
Facebook друзья
Rambler's Top100