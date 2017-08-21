Президент Литвы предлагает увеличить штрафы за преступления

"Штрафы будут увеличено за все преступления - повышается и нижняя, и верхняя граница. В коррупционных преступлениях намечено величину штрафа увязывать с размером причинённого ущерба, полученной выгоды или суммой взятки", - подтвердил в понедельник агентству BNS советник главы государства Таутвидас Жекас.

По его словам, такие поправки важны для стремления к членству в Организации экономического сотрудничества и развития ((ОЭСР), поскольку её эксперты высказали замечания относительно неадекватных размеров штрафов. Литва надеется вступить в эту организацию уже в этом году.

В настоящее время минимальный размер штрафа, установленный в Уголовном кодексе, составляет 38 евро - так называемый 1 минимальный прожиточный уровень (МПУ).

"Мы хотим отменить нижний предел в 1 МПУ и дифференцировать размер штрафа с учётом преступной деятельности. Окончательного варианта на данный момент нет, но обсуждается за средней тяжести преступления назначить минимальный штраф в размере 50 МПУ, за тяжкие - 150 МПУ. За коррупционные преступления намечено величину штрафа увязывать с размером взятки, ущерба или выгоды - к примеру, при получении взятки в размере 20 тыс. евро штраф должен быть установлен от 20 тыс. евро", - отметил советник президента.

Проект закона пока не зарегистрирован. Президент предложит эти поправки включить в повестку дня осенней сессии парламента, которая начнётся 10 сентября.