Президент Литвы поздравляет Украину с безвизовым режимом и призывает продолжать реформы

"Мы встречаем вас с распростертыми объятьями и улыбками на лицах, поскольку чувствуем себя друзьями, как исторически, так и сейчас", - сказала Д. Грибаускайте журналистам после состоявшейся в Харькове встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам президента, украинцы за последние два-три года совершили более значительный прогресс, чем за два десятилетия независимости до этого.

После долгого ожидания безвизовый режим с 30 странами Европы вступает в силу в воскресенье. Украинцы считают это важной победой на пути евроинтеграции, однако радость омрачает беспокойство по поводу коррупции во власти и непрекращающейся войны на востоке страны.

Переговоры об открытии границ вынудили украинцев реализовать часть реформ, например, внедрить электронную систему декларирования.

Некоторые наблюдатели выражают беспокойство в связи с тем, что предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы могут охладить желание властей предпринимать решительные реформы в сфере правоохраны или госуправления.

Бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичюс сказал, что популярные в Украине литовские политики должны не только поддерживать власть, но и требовать от политической элиты более активных мер борьбы с коррупцией.

В пятницу Д. Грибаускайте акцентировала, что Украина должна продолжать реформы, чтобы сблизиться с ЕС и НАТО.

"Только страны, уважающие принципы демократического, правового государства и уважающие права человека, могут стремиться к членству", - сказала президент Литвы и добавила, что реформы будут во благо жителей Украины.

"Процесс достижения членства - золотой век, поскольку после превращения в члена снижается и давление, и темп прогресса. Используйте это время, а мы всегда будем с вами", - призвала Д. Грибаускайте.

Ситуацию в сфере безопасности Д. Грибаускайте обсуждает в пятницу не только с президентом Петром Порошенко, но и с военными, которые из-за ранений на фронте проходили лечение в Литве.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается очень напряженной. Украина в этом году уже лишилась ста военных, а международные наблюдатели фиксируют, что жертвы среди гражданского населения увеличились в два раза. По официальным данным, в этом году погибли 45 мирных жителей, более 200 были ранены. В целом война унесла уже более 10 тыс. жизней.

В пятницу П. Порошенко заявил, что Россия постоянно поставляет артиллерию и танки в неконтролируемую Киевом зону, а в последнее время положение ухудшилось в связи с решением России признать выдаваемыми сепаратистскими властями паспортами и требованиями использовать российские рубли.

Оба президента на пресс-конференции заверили, что у них нет сомнений в том, что новая администрация США вместе с ЕС продолжат давление на Москву.

"Я не вижу никакой угрозы политике санкций, у нас есть четкий сигнал из США о том, что они усилят санкции в отношении России, если она не будет выполнять соглашение", - сказал П. Порошенко.

В Украине постоянно находятся около 50 литовских военных инструкторов, включая инструкторов сил спецопераций. В Литве медицинская помощь была предоставлена 50-ти украинским военным, литовская армия передала Украине боеприпасы и неиспользуемые запчасти для автоматов.