Президент Литвы поздравила жителей с 16 февраля

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ru.DELFI.lt
четверг, 16 февраля 2017 г. 09:09
Президент Даля Грибаускайте поздравляет граждан Литвы с 16 февраля.
Dalia Grybauskaitė/LRP nuotr.

"16 февраля почти 100 лет назад выла воплощена в жизнь самая большая мечта нашего народа", - сказала глава страны.

По словам Грибаускайте, жажда и долг защиты нашего государства сегодня связывает нас с решительными романтиками, которые в начале прошлого столетия задались целью вернуть Литве то, чего лишили оккупации – государственность, национальное самосознание, язык, самоуважение.

"Мы должны учиться у 16 февраля. Смелости и решительности в деле принятия решений, упорству и твердости в преодолении трудностей, оставаться решительными и несгибаемыми", - сказала президент.

"В день восстановления государства мы гордимся делами, творчеством и любовью к Родине всех жителей Литвы. Пускай и в будущем она будет для нас неисчерпаемым источником вдохновения. 16 февраля давайте все будем с Литвой, и пускай Литва звучит в сердце каждого. Поздравляю всех с Днем восстановления государства!" - сказала Грибаускайте.

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