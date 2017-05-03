Президент Литвы поздравила Польшу с Днем Конституции

По словам главы литовского государства, отмечая общую для Литвы и Польши дату - годовщину Конституции Третьего мая 1791 года, мы вспоминаем о том, какие особые связи существуют между народами, являющимися не только соседями, но и близкими партнерами.

"Мы сталкиваемся с теми же самыми вызовами, нас связывает общий подход к региональным вопросам, общие интересы в Европе и в трансатлантическом сообществе, а также цель обеспечения всестороннего процветания и безопасности наших граждан", - говорится в поздравлении президента Литвы.

По словам Д. Грибаускайте, большинство реализуемых Литвой и Польшей проектов существенно укрепляют оба государства, свободы граждан и ценности обеих стран. Вызовы, осознаваемые с ответственностью, открытый диалог, основанный на взаимопонимании и единство в защите демократических идеалов, по убеждению главы государства, остаются особо важным как в регионе, так и во всей Европе.

Принятая в 1791 году Конституция Речи Посполитой устанавливала основные принципы государственного управления и была первой письменной конституцией в Европе. До нее в мире был только один письменный документ такого характера - Конституция США 1787 года. Все же, вскоре после принятие конституции Речь Посполитая была разделена между соседними государствами, а Литва и Польша восстановили свою независимость только после Первой мировой войны.

В соседней Польше день Конституции Речи Посполитой - один из самых больших государственных праздников.

В последние годы отношения Вильнюса и Варшавы омрачают разногласия по оценкам положения национальных меньшинств.