Президент Литвы посетит с рабочим визитом Украину

Одна из целей визита – отметить начало действия безвизового режима с ЕС, который вступит в силу 11 июня и откроет жителям Украины возможность свободно передвигаться по территории Европейского союза.

Президенты Литвы и Украины обсудят ситуацию в сфере безопасности в стране, выполнение Минских соглашений, вступление в силу соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Главы государств также обсудят необходимость дальнейшего осуществления жизненно важных для страны реформ, таких как борьба с коррупцией, преобразование генеральной прокуратуры, судебного и государственного секторов, обеспечение прозрачной бизнес-среды.

Президенты также встретятся с проходившими в Литве лечение военными. Ежегодно лечение в Литве проходят примерно 50 раненных на войне украинских военных, всего реабилитационную помощь в нашей стране получили 150 военнослужащих – это самый большой показатель среди всех поддерживающих Украину государств.

Литва активно помогает Украине в деле реформирования и подготовки ее вооруженных сил, направляет своих военных инструкторов и медиков для оказания помощи этой стране, где все еще продолжаются боевые действия.

Вечером президент Даля Грибаускайте даст старт Дням Литвы в Харькове. Это ставшее уже традиционным мероприятие, организацией которого занимается посольство Литвы, ежегодно проходит в разных городах Украины, в этом году – в Харькове и Одессе.

В рамках Дней Литвы состоится двусторонний бизнес-форум, презентация возможностей получения образования и туризма в Литве. Литовскую культуру в рамках мероприятия будут представлять древние ремесла, национальная кухня, фольклорные ансамбли и завоевавшая симпатии украинцев литовская рок-группа Biplan. В Харькове проживает примерно сто литовцев.

Харьков – второй по величине город Украины, расположенный в 40 километрах от границы с Россией. В 2014 году пророссийские сепаратисты заняли здание местной администрации, преследуя цель дестабилизировать ситуацию, однако силы национальной гвардии, простые граждане, а также футбольные болельщики отстояли Харьков.