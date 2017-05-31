Президент Литвы посетит с государственным визитом Эстонию

С руководством Эстонии президент Литвы обсудит двухсторонние отношения, укрепление государственной безопасности, обороны, политики сдерживания Балтийских стран, реализацию региональных стратегических и транспортных проектов, актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, сообщила президентская администрация.

Как говорится в сообщении, Литва и Эстония сталкиваются с непредсказуемым соседством России, испытывают прямую конвенционную и не конвенционную угрозу этой страны. Два государства связывает общее стремление всеми силами укрепить военную, энергетическую, информационную и кибернетическую безопасность региона, эффективно реализовать меры сдерживания и обороны НАТО, синхронизировать линии электропередачи Балтийских стран с Западной Европой, защитить стратегическую инфраструктуру от кибернетических атак, преградить путь распространяемой лжи и пропаганде.

В ходе визита большое внимание будет уделено поощрению инноваций, прогрессивных коммуникаций и цифровых технологий. Президенты Литвы и Эстонии откроют конференцию EuroDIG , посвященную европейскому диалогу на тему услуг правительства и госуправления в интернете. По показателю пенетрации интернета и интернет-технологий Литва и Эстония находятся в ряду наиболее прогрессивных государств мира.

Д. Грибаускайте также почтит память погибших за независимость Эстонии и возложит цветы к воздвигнутому им памятнику, посетит Старый город Таллина и Эстонский морской музей, в котором осмотрит экспозицию исторической морской техники.

Во второй половине этого года Эстония переймет председательство в Совете Евросоюза.

Руководитель Литвы будет находиться в Эстонии с 5 по 6 июня.