Президент Литвы подписала поправки к Закону о контроле над алкоголем

 (4)
BNS
пятница, 9 июня 2017 г. 12:01
Литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятые Cеймом резонансные поправки к Закону о контроле над алкоголем, которыми с 2018 года заметно ограничиваются торговля, употребление и реклама алкоголя.
© DELFI / Andrius Ufartas

Как сообщает президентское ведомство, Грибаускайте призывает политиков не вносить новые неоднозначные предложения, пока не станет ясно, как повлияют на потребление алкоголя нынешние ограничения.

На прошлой неделе 10 членов Cейма попросили президента наложить вето на поправки, согласно которым со следующего года употреблять алкоголь можно будет только с 20 лет.

Кроме того, с 2018 года сокращается время торговли алкоголем, будет запрещена любая реклама алкоголя, а с 2020 года на всех массовых мероприятиях можно будет продавать только слабый алкоголь - до 7,5%. Однако продавать алкоголь на пляжах будет запрещено.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима (13)

Президент Литвы прибыла на восток Украины отметить вступление в силу безвизового режима
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу прибыла в Харьков на востоке Украины, чтобы поздравить украинцев с вступлением в силу безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) и выразить поддержку в конфликте Киева с Москвой.

Президент Литвы подписала поправки к Закону о контроле над алкоголем (4)

Президент Литвы подписала поправки к Закону о контроле над алкоголем
Литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятые Cеймом резонансные поправки к Закону о контроле над алкоголем, которыми с 2018 года заметно ограничиваются торговля, употребление и реклама алкоголя.

Президент Литвы накануне визита в Харьков: это город силы украинцев (42)

Президент Литвы накануне визита в Харьков: это город силы украинцев
Отбывающая в восточноукраинский город Харьков президент Даля Грибаускайте говорит, что этот город выбран для встречи с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы выразить уважение его жителям за их стойкость в борьбе за свободу.

Линкявичюс о возмещении ущерба в $72 млрд России: это абсурд (441)

Linas Linkevičius
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс абсурдным называет озвученное послом России Александром Удальцовым заявление о праве России поднять вопрос о 72 млрд. долларов США в качестве компенсации за инвестиции, сделанные в страну в советский период.

Глава ДГБ Литвы: 13 депутатов не обратились за разрешением на доступ к засекреченной информации (13)

Darius Jauniškis
За разрешениями на доступ к засекреченной информации не обратились 13 членов сейма Литвы, которым это полагается по должности, объявил в четверг директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
Facebook друзья
Rambler's Top100