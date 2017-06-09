Президент Литвы подписала поправки к Закону о контроле над алкоголем

Как сообщает президентское ведомство, Грибаускайте призывает политиков не вносить новые неоднозначные предложения, пока не станет ясно, как повлияют на потребление алкоголя нынешние ограничения.

На прошлой неделе 10 членов Cейма попросили президента наложить вето на поправки, согласно которым со следующего года употреблять алкоголь можно будет только с 20 лет.

Кроме того, с 2018 года сокращается время торговли алкоголем, будет запрещена любая реклама алкоголя, а с 2020 года на всех массовых мероприятиях можно будет продавать только слабый алкоголь - до 7,5%. Однако продавать алкоголь на пляжах будет запрещено.