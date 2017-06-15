Президент Литвы подписала новый Трудовой кодекс

"Президент поправки подписала в среду", - сообщила BNS советник главы государства Скайсте Плаушините.

Мотивы действий президента её представители не комментировали.

Вступающие в силу с 1 июля поправки парламент принял на прошлой неделе. Сторонники нового Трудового кодекса утверждают, что более гибкие трудовые отношения будут способствовать инвестициям и созданию новых рабочих мест. Критики предупреждают, что люди становятся менее защищёнными, так как КЗОТ облегчает увольнение работников.

Более либеральный КЗОТ был принят в прошлом июне, однако президент вскоре наложила на него вето. Правительство с профсоюзами договорились внести в него исправления до окончания парламентских выборов. В начале ноября КЗОТ был немного подправлен, но с приходом во власть "крестьян" и социал-демократов он был отложен на полгода, дабы можно было внести новые исправления.

Ранее администрация президента утверждала, что Сейм после двух исправлений принял во внимание 18 из 22 сделанных главой государства замечаний.

Данный Трудовой кодекс станет вторым за период восстановления независимости. Нынешний действует с 2003 г. Ранее трудовые отношения в Литве регламентировали отдельные законы.