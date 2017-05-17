Президент Литвы ознакомила главу Индонезии с литовским роком

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ru.DELFI.lt
среда, 17 мая 2017 г. 14:57
Творчество литовских рок-музыкантов можно услышать не только в Европе, но и в очень удаленных странах. Президент Литвы Даля Грибаускайте в данный момент находится с визитом в Индонезии. Сегодня утром президент Литвы встретилась с главой этой страны Джоко Видодо. Президент этой страны не только звезда социальных сетей, но и большой любитель рок-музыки.
Dalia Grybauskaitė
© Robertas Dačkus

Глава Литвы решила ознакомить его с литовским роком и привезла ему в подарок не только традиционные подарки, но и компакт-диски. Вернувшись домой после встречи, Видодо сможет послушать альбом She’s the Darkness группы Colours of Bubbles, пластинку Mirrors группы Deeper Upper, диск Baisiai Džiugu группы Antis, альбом Ray группы Bix и запись Origin.412 группы Wolfsome.

Именно эти альбомы Грибаускайте вручила президенту Индонезии. Об этом глава страны сообщила на своей странице в фейсбуке.

Dalia Grybauskaitė Indonezijos prezidentui dovanojo lietuviškos muzikos
Dalia Grybauskaitė Indonezijos prezidentui dovanojo lietuviškos muzikos
© Robertas Dačkus
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