Президент Литвы ознакомила главу Индонезии с литовским роком

Глава Литвы решила ознакомить его с литовским роком и привезла ему в подарок не только традиционные подарки, но и компакт-диски. Вернувшись домой после встречи, Видодо сможет послушать альбом She’s the Darkness группы Colours of Bubbles, пластинку Mirrors группы Deeper Upper, диск Baisiai Džiugu группы Antis, альбом Ray группы Bix и запись Origin.412 группы Wolfsome.

Именно эти альбомы Грибаускайте вручила президенту Индонезии. Об этом глава страны сообщила на своей странице в фейсбуке.