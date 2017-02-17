Президент Литвы отправилась на Мюнхенскую конференцию

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BNS
пятница, 17 февраля 2017 г. 19:27
Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу примет участие в традиционной Мюнхенской конференции по безопасности. На ней в этом году будут преобладать дискуссии об отношениях Евросоюза (ЕС) с США под руководством Дональда Трампа.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Д. Грибаускайте в пятницу во второй половине дня примет участие в открытой дискуссии о будущем ЕС, а в субботу вместе с президентами Латвии и Эстонии встретится с вице-президентом США Майком Пенсом.

По словам литовского президента, визит М. Пенса на эту конференцию "означает, что безопасность Европы и мира остается для США приоритетом". Она сказала, что предоставит вице-президенту информацию об угрозах в регионе, обсудит присутствие НАТО в регионе и двусторонние военные связи.

"Будет представлено наше общее - всех трех стран - понимание угроз и путей их решения, которых мы ожидаем и от НАТО, и непосредственно от США", - сказала президент в интервью Литовскому радио, которое транслировалось в пятницу.

Д. Грибаускайте сказала, что будет говорить вице-президенту США о присутствии американских военных в Литве и "возможности обеспечить безопасность воздушного пространства".

В Мюнхене также намечается двусторонняя встреча президентов Литвы и Хорватии.

В Мюнхен вместе с президентом также отправляются министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис.

Организаторы говорят, что на конференции в этом году состоятся дискуссии о трансатлантических отношениях, будущем НАТО, ЕС, кризиса на Украине, отношениях с Россией и войне в Сирии.

BNS
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