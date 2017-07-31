Президент Литвы: опасаясь санкций США для России, Европа связывает себе руки

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BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 17:31
Отсутствие единства в позиции Евросоюза (ЕС) по поводу ужесточения США санкций в отношении России не является расколом Сообщества, однако показывает, что ЕС переживает стагнацию и связывает себя руки, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.
© Reuters/Scanpix

"Наверное, расколом (государств ЕС - BNS) я бы (это) не назвала, скорее расценила бы (это) как выбор модели экономического развития, потому что то, что некоторые страны Запада все еще привязаны к трубам, в то время как уже более современной технологией являются терминалы сжиженного природного газа (СПГ), в то время как в будущем труба практически будет лишена смысла, говорит о том, что Европа все еще консервативна и переживает стагнацию в своем развитии", - сказала журналистам Д. Грибаускайте в Эстонии после встречи с лидерами Балтийских стран и вице-президентом США Майком Пенсом.

Государства ЕС расходятся во мнениях по поводу решения США ужесточить санкции в отношении России, потому что есть опасения, что это повредит таким совместным проектам государств - членов Сообщества и России, как Nord Stream 2 ("Северный Поток - 2"). Сторонники этого проекта говорят, что он позволит снизить цены на газ. В развитии этого проекта с российским "Газпромом" сотрудничают предприятия Германии, Франции и Австрии.

В распространенной президентской ведомством записи глава государства сказала, что Европа все еще отдает предпочтение привязке к газовым трубам, связывая тем самым свой экономический потенциал.

"Между тем у нас уже есть СПГ, мы больше не зависим ни от какой трубы, мы можем выбирать газ во всем мире, но по лучшей цене. К сожалению, Европа предпочитает привязку, зависимость и связывание себе рук, связывание своего собственного экономического потенциала", - отметила президент.

Ужесточением санкций США хотят наказать Кремль за вмешательство в выборы президента США в 2016 году и аннексию украинского Крыма. Проект предусматривает санкции в отношении предприятий, которые работают с российскими экспортными газопроводами. По мнению наблюдателей, этим законом США также могут пытаться укрепить влияние экспорта своего газа. Президенту США Дональду Трампу еще предстоит подписать принятые законодателями страны поправки.

Украина, Польша и страны Балтии говорят, что газопровод Nord Stream 2 укрепит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет Европе около трети всего газа.

BNS
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