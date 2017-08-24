Президент Литвы о наблюдении за учениями "Запад": увидим, выведет ли Россия военных

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BNS
четверг, 24 августа 2017 г. 17:16
Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что наблюдение за ходом предстоящих в сентябре поблизости от Литвы учений "Запад" позволит видеть, выведет ли Россия после учений своих военных из Беларуси.
© LRPK / Robertas Dačkus

Глава государства не комментировала, есть ли предпосылки того, что российские вооруженные силы могут остаться в Беларуси.

"Сейчас Литва приглашена в качестве наблюдателя участвовать на основании международных соглашений во время учений "Запад". (...) Это создает возможность реально видеть, будут ли выполняться обещания, которые даны Россией относительно выведения российских войск из Беларуси после учений", - сказала литовский президент на совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Вильнюсе.

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Она не ответила на вопрос, располагают ли должностные лица информацией о том, что после учений в Беларуси на самом деле могут остаться российские военные.

"Ничего больше", - сказала Д. Грибаускайте.

Литовские представители получили приглашения наблюдать за ходом учений "Запад - 2017" как в Беларуси, так и в Ленинградской области России.

Планируется, что в организуемой 16-20 сентября на территории Беларуси программе наблюдения за ходом учений будут участвовать инспекторы Вооруженных сил (ВС) Литвы по контролю над вооружениями, а 19 сентября наблюдать за эпизодом учений на Лужском полигоне в Ленинградской области РФ поедет атташе Литвы по обороне в России.

О возможности того, что Россия после учений может аннексировать Беларусь, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время своего визита в Литву в начале августа.

Как утверждает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО. Часть районов проведения учений будет находиться вблизи госграницы Литвы, поэтому официальные лица Литвы не исключают возможность инцидентов и провокаций.

По их словам, в учениях может быть задействовано около 100 тыс. военных, хотя Минск и Москва указывают намного меньшие цифры.

BNS
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